Борис Джонсон рассказал, что власти Германии до начала спецоперации считали поражение Украины лучшим исходом

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал телеканалу CNN, что в Германии до начала специальной военной операции ВС РФ считали, что быстрое поражение Украины окажется более выгодно с экономической точки зрения, во Франции отрицали возможность боевых действий.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула», — сказал он.
Также Джонсон раскритиковал первоначальную реакцию Италии. В то время итальянское правительство Марио Драги заявило, «что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем» из-за «огромной» зависимости от российских энергоресурсов.
«Мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но у разных стран были очень разные точки зрения», — объяснил бывший премьер-министр Великобритании.
Кроме того, французы, по словам Джонсона, до последнего отрицали возможность боевых действий.