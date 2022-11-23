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    Борис Джонсон рассказал, что власти Германии до начала спецоперации считали поражение Украины лучшим исходом

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    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал телеканалу CNN, что в Германии до начала специальной военной операции ВС РФ считали, что быстрое поражение Украины окажется более выгодно с экономической точки зрения, во Франции отрицали возможность боевых действий.

    «В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула», — сказал он.

    Также Джонсон раскритиковал первоначальную реакцию Италии. В то время итальянское правительство Марио Драги заявило, «что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем» из-за «огромной» зависимости от российских энергоресурсов.

    «Мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но у разных стран были очень разные точки зрения», — объяснил бывший премьер-министр Великобритании.

    Кроме того, французы, по словам Джонсона, до последнего отрицали возможность боевых действий.

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