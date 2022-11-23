Борис Джонсон рассказал, что власти Германии до начала спецоперации считали поражение Украины лучшим исходом

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал телеканалу CNN, что в Германии до начала специальной военной операции ВС РФ считали, что быстрое поражение Украины окажется более выгодно с экономической точки зрения, во Франции отрицали возможность боевых действий.

«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула», — сказал он.