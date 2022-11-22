«Евровидение» меняет правила. Зрители из неучаствующих стран впервые смогут голосовать

Организаторы международного конкурса песни «Евровидение» 22 ноября рассказали о том, как изменятся правила его проведения в 2023 году.
Согласно пресс-релизу, теперь квалификация стран из полуфинала в финал будет определяться только зрительским голосованием. А жюри сможет повлиять на ход развития событий только в финале — его голоса будут скомбинированы с голосами публики.
Голоса жюри и публики учитывались при квалификации из полуфиналов в финал с 2009 года.
Еще одно новшество — зрители из стран, не участвующих в конкурсе, теперь смогут голосовать онлайн. Их голоса будут суммированы и конвертированы в баллы, как от отдельной страны, — в полуфинале и финале. Ни про какие исключения для зрителей из России в сообщении не сказано.
По мнению исполнительного супервайзера «Евровидения» Мартина Эстердаля, изменения, подтверждая популярность шоу, дадут больше возможностей его аудитории.
67-й конкурс песни «Евровидение» пройдет с 9 по 13 мая 2023 года в Ливерпуле, который примет состязание вместо Украины. В мероприятии примут участие 37 стран. В 2022 году Россия была отстранена от участия в конкурсе.