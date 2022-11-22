«Евровидение» меняет правила. Зрители из неучаствующих стран впервые смогут голосовать

Организаторы международного конкурса песни «Евровидение» 22 ноября рассказали о том, как изменятся правила его проведения в 2023 году.



Согласно пресс-релизу, теперь квалификация стран из полуфинала в финал будет определяться только зрительским голосованием. А жюри сможет повлиять на ход развития событий только в финале — его голоса будут скомбинированы с голосами публики.



Голоса жюри и публики учитывались при квалификации из полуфиналов в финал с 2009 года.

