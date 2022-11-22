«Воровство? Лицемерие? Глупость?» Бывший хореограф Мариинского театра обнаружил себя вычеркнутым с афиш

Бывший танцовщик Мариинского театра Илья Живой, состоявший в труппе с 2008 по по 2022 год (согласно данным с закешированной версии страницы официального сайта, ныне удаленной полностью) опубликовал в социальной сети пост, в котором выразил возмущение тем, что его постановки в театре, над которыми он трудился в качестве хореографа, теперь идут без указания его авторства. Сам Живой покинул Россию еще в марте, высказавшись против специальной военной операции.



«Недавно Мариинский Театр удалил моё имя из списка авторов спектаклей, созданных мной и моей командой в период с 2017 по 2021 годы, — написал он. — Речь идёт о пяти балетных спектаклях текущего репертуара Мариинского и двух оперных постановках, где я выступал хореографом. Эти спектакли до сих пор идут на сценах театра, без упоминания моего имени. У меня нет правильного слова, чтобы по достоинству описать это событие, «воровство»?, «лицемерие»?, «глупость»?..» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.)

