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    «Воровство? Лицемерие? Глупость?» Бывший хореограф Мариинского театра обнаружил себя вычеркнутым с афиш

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    Бывший танцовщик Мариинского театра Илья Живой, состоявший в труппе с 2008 по по 2022 год (согласно данным с закешированной версии страницы официального сайта, ныне удаленной полностью) опубликовал в социальной сети пост, в котором выразил возмущение тем, что его постановки в театре, над которыми он трудился в качестве хореографа, теперь идут без указания его авторства. Сам Живой покинул Россию еще в марте, высказавшись против специальной военной операции.

    «Недавно Мариинский Театр удалил моё имя из списка авторов спектаклей, созданных мной и моей командой в период с 2017 по 2021 годы, — написал он. — Речь идёт о пяти балетных спектаклях текущего репертуара Мариинского и двух оперных постановках, где я выступал хореографом. Эти спектакли до сих пор идут на сценах театра, без упоминания моего имени. У меня нет правильного слова, чтобы по достоинству описать это событие, «воровство»?, «лицемерие»?, «глупость»?..» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.)

    Артист и постановщик отметил, что за прошедшие месяцы российский паспорт и гражданство не мешали ему работать в Испании, Швейцарии, Дании, Грузии и США. А вот на Родине (Илья Живой — ленинградец, выпускник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, ученик Геннадия Селюцкого и Николая Боярчикова) точка зрения, отличная от официальной, повлекла последствия.

    «Это не «Культура Отмены», но «Отмена Культуры», создаваемая руками моих соотечественников прямо сейчас!» — возмутился он, предположив, что «это только начало».

    Ранее о снятии своего имени с афиш театров, включая Александринский, рассказывал писатель Борис Акунин, а Кирилл Серебренников заметил, что в программке спектакля «Лес» в МХТ им. Чехова его указывают просто — «РЕЖИССЕР».

    В Министерстве культуры уже комментировали наблюдения постановщиков и авторов, чьи имена были убраны с афиш, объяснив это «запросом общества».

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