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    Праздник для всей страны. В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной на ЧМ-2022

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    Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провозгласил 23 ноября выходным днем в стране. Так решили отпраздновать сенсационную победу национальной футбольной сборной над Аргентиной на чемпионате мира.

    Как сообщает Al Arabiya, с таким предложением выступил наследный принц Мухаммед бин Салман. Праздничный выходной объявлен для работников как государственного, так и частного секторов, а также для студентов всех уровней.

    Напомним, что во вторник сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину со счетом 2:1 в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

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