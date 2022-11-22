Праздник для всей страны. В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провозгласил 23 ноября выходным днем в стране. Так решили отпраздновать сенсационную победу национальной футбольной сборной над Аргентиной на чемпионате мира.
Как сообщает Al Arabiya, с таким предложением выступил наследный принц Мухаммед бин Салман. Праздничный выходной объявлен для работников как государственного, так и частного секторов, а также для студентов всех уровней.
Напомним, что во вторник сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину со счетом 2:1 в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.