Фанаты «Зенита» пронесли по Крестовскому острову 600-метровый российско-сербский флаг

Фанаты футбольного клуба «Зенит» развернули российско-сербский флаг во время прохода по Крестовскому острову перед товарищеской игрой против белградской «Црвены Звезды».
Как сообщили сами болельщики, это тот самый 600-метровый флаг, который был пронесен ранее по улицам Белграда в знак поддержки России. Акция в Петербурге стартовала в 18:30. В ней помимо российских болельщиков участвовали граждане Сербии.
Росгвардия Петербурга
Напомним, что ранее фанатам «Зенита», по их словам, не разрешили провести патриотическую акцию на самом стадионе.
Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет на «Газпром Арене» 22 ноября, начало в 20:00.