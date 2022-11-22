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    Фанаты «Зенита» пронесли по Крестовскому острову 600-метровый российско-сербский флаг

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    Фанаты футбольного клуба «Зенит» развернули российско-сербский флаг во время прохода по Крестовскому острову перед товарищеской игрой против белградской «Црвены Звезды».

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    Как сообщили сами болельщики, это тот самый 600-метровый флаг, который был пронесен ранее по улицам Белграда в знак поддержки России. Акция в Петербурге стартовала в 18:30. В ней помимо российских болельщиков участвовали граждане Сербии.

    Росгвардия Петербурга

    Напомним, что ранее фанатам «Зенита», по их словам, не разрешили провести патриотическую акцию на самом стадионе.

    Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет на «Газпром Арене» 22 ноября, начало в 20:00.

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