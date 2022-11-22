Зенитовскому «Виражу» запретили провести патриотический перформанс перед игрой с «Црвеной Звездой»

Фанатам футбольного клуба «Зенит» не дали провести перформанс перед товарищеским матчем с сербской «Црвеной Звездой». Об этом 22 ноября сообщили в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона».



Как они подчеркнули, перформанс был на патриотическую тему.

