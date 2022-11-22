Зенитовскому «Виражу» запретили провести патриотический перформанс перед игрой с «Црвеной Звездой»

Фанатам футбольного клуба «Зенит» не дали провести перформанс перед товарищеским матчем с сербской «Црвеной Звездой». Об этом 22 ноября сообщили в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона».
Как они подчеркнули, перформанс был на патриотическую тему.
«Данное полотно было завернуто высокими персонами с пояснением, что оно предназначается для прикрытия использования пиротехники на матче. Даже в это непростое время идеологический смысл перфоманса и наши аргументы разбились об принципиальное «запретить и точка», – заявили фанаты.
Напомним, что матч «Зенит» – «Црвена Звезда» проходит 22 ноября на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучал в 19.00.