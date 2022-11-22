    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Чехия ввела для россиян новые визы. Теперь для транзита через свои аэропорты

    1385
    1 комментарий

    Власти Чехии ввели обязанность для граждан РФ получать специальные аэропортные визы для транзита через аэропорты страны. Только при наличии этого документа они смогут находиться в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики. Информация о нововведении появилась 22 ноября на сайте МИД Чешской Республики.

    В сообщении уточняется, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз, ВНЖ в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США. Также без оформления дополнительных документов смогут проследовать транзитом через чешские аэропорты члены семей граждан ЕС, дипломатов и членов экипажей самолётов, являющихся гражданами государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.

    «Фонтанка» писала, что с 25 октября Чехия запретила въезд на территорию страны российским туристам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close