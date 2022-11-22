Чехия ввела для россиян новые визы. Теперь для транзита через свои аэропорты

Власти Чехии ввели обязанность для граждан РФ получать специальные аэропортные визы для транзита через аэропорты страны. Только при наличии этого документа они смогут находиться в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики. Информация о нововведении появилась 22 ноября на сайте МИД Чешской Республики.

В сообщении уточняется, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз, ВНЖ в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США. Также без оформления дополнительных документов смогут проследовать транзитом через чешские аэропорты члены семей граждан ЕС, дипломатов и членов экипажей самолётов, являющихся гражданами государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.

