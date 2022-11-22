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    Число погибших после землетрясения на острове Ява выросло ещё на сотню

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    На острове Ява в Индонезии продолжаются работы по разбору завалов после землетрясения, произошедшего в понедельник. Как сообщает 22 ноября АР, на данный момент погибшими числятся уже 268 человек.

    Специалисты отмечают, что это число, вероятно, возрастёт с учетом того, что ещё 151 человек считаются пропавшим без вести. Кроме того, спасатели пока не добрались до некоторых территорий и разобрали далеко не все завалы.

    Пострадали в результате землетрясения, по данным индонезийского Агентства по ликвидации последствий катастроф, 1 083 человека. Больницы на острове Ява в настоящий момент переполнены, пациентов размещают в палатках рядом со стационарами.

    «Фонтанка» писала, что магнитуда колебаний в городе Чианджур накануне составила 5,6 единицы по шкале Рихтера. Район, где произошло землетрясение, густонаселён и подвержен оползням. Плохо построенные дома на некоторых участках превратились в руины. Изначально сообщалось о гибели как минимум 162 человек.

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