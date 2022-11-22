Число погибших после землетрясения на острове Ява выросло ещё на сотню

На острове Ява в Индонезии продолжаются работы по разбору завалов после землетрясения, произошедшего в понедельник. Как сообщает 22 ноября АР, на данный момент погибшими числятся уже 268 человек.

Специалисты отмечают, что это число, вероятно, возрастёт с учетом того, что ещё 151 человек считаются пропавшим без вести. Кроме того, спасатели пока не добрались до некоторых территорий и разобрали далеко не все завалы.



Пострадали в результате землетрясения, по данным индонезийского Агентства по ликвидации последствий катастроф, 1 083 человека. Больницы на острове Ява в настоящий момент переполнены, пациентов размещают в палатках рядом со стационарами.

