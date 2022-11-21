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    СМИ: В землетрясении на острове Ява погибли минимум 162 человека

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    На индонезийском острове Ява произошло землетрясение, которое привело к гибели минимум 162 человек. Сотни других жителей получили ранения. Об этом 21 ноября сообщают местные СМИ.

    По данным BBC, магнитуда колебаний в городе Чианджур составила 5,6 единицы по шкале Рихтера. Десятки людей срочно доставили в больницу, некоторым оказывали помощь прямо на улице.

    Район, где произошло землетрясение, густонаселён и подвержен оползням. Плохо построенные дома на некоторых участках превратились в руины.

    Губернатор Западной Явы Ридван Камил ранее сообщил, что минимум 56 человек погибли и более 700 получили ранения. По его мнению, число пострадавших, скорее всего, будет увеличиваться.

    Большинство полученных людьми травм связаны с переломами костей из-за обломков зданий. Десятки зданий оказались повреждены в районе Чианджура. Среди них — больница и школа-интернат.

    Подземные толчки также ощущались в столице Индонезии — Джакарте. Людей, которые находились в высотных зданиях, эвакуировали.

    Землетрясения — обычное явление в Индонезии. В результате подземных толчков на острове Сулавеси в 2018 году, например, погибло более 2 000 человек.

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