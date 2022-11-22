В Петербурге неадекват вызвал полицию и вооружился ножом. Участковому пришлось достать табельное

Житель Приморского района Петербурга, вызвавший на Парашютную улицу полицию, встретил сотрудника правоохранительных органов во всеоружии в прямом смысле этого слова. Чтобы начать разговор с молодым мужчиной, представителю правопорядка пришлось достать табельное оружие. Видео противостояния «Фонтанка» публикует 22 ноября.

На кадрах полицейский требует бросить нож и предупреждает, что в случае неповиновения выстрелит из пистолета. Житель квартиры выронил нож, но начал тянуться за ним, чтобы поднять. Тогда сотрудник применил баллон с перцовым газом, однако мужчина успел убежать на кухню, оставив участкового в едком облаке. В конечном итоге нарушителя удалось вызвать на разговор, но внятно пояснить причину вызова полиции он не смог.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в пятницу утром в доме 31/2 по Парашютной.



«29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял грубой нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы и угрожал ножом прибывшему по сообщению о громкой музыке участковому уполномоченному полиции по Приморскому району, после чего злоумышленник был задержан с применением спецсредств», — рассказали в пресс-службе главка.



Задержанный был доставлен в отдел, в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Материалы по факту угроз полицейскому переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

