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    В Петербурге неадекват вызвал полицию и вооружился ножом. Участковому пришлось достать табельное

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    Житель Приморского района Петербурга, вызвавший на Парашютную улицу полицию, встретил сотрудника правоохранительных органов во всеоружии в прямом смысле этого слова. Чтобы начать разговор с молодым мужчиной, представителю правопорядка пришлось достать табельное оружие. Видео противостояния «Фонтанка» публикует 22 ноября.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах полицейский требует бросить нож и предупреждает, что в случае неповиновения выстрелит из пистолета. Житель квартиры выронил нож, но начал тянуться за ним, чтобы поднять. Тогда сотрудник применил баллон с перцовым газом, однако мужчина успел убежать на кухню, оставив участкового в едком облаке. В конечном итоге нарушителя удалось вызвать на разговор, но внятно пояснить причину вызова полиции он не смог.

    Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в пятницу утром в доме 31/2 по Парашютной.

    «29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял грубой нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы и угрожал ножом прибывшему по сообщению о громкой музыке участковому уполномоченному полиции по Приморскому району, после чего злоумышленник был задержан с применением спецсредств», — рассказали в пресс-службе главка.

    Задержанный был доставлен в отдел, в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Материалы по факту угроз полицейскому переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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