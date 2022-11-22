Владимир Путин вручил цветы «незнакомке», которая хорошо известна жителям Кубы

Президент РФ Владимир Путин, который во вторник вместе с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем открыл в Москве памятник Фиделю Кастро, вручил букет «незнакомке» в бордовом пальто. Об этом 22 ноября сообщает Telegram-канал кремлёвского пула РИА Новости.

Позже выяснилось, что это супруга президента Кубы, которая приехала в Россию вместе с мужем и также посетила торжественную церемонию открытия монумента.

Памятник лидеру кубинской революции установили в Москве в районе Сокол на площади Фиделя Кастро (на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц). Герой монумента стоит на скале, в которую вписана карта Кубы. Авторы памятника — скульптор Алексей Чабаненко и архитектор Андрей Белый.