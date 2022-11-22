«Остров зари багровой…» Путин и президент Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

В Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника одному из лидеров кубинского революционного движения — Фиделю Кастро. Участие в ней приняли президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщают 22 ноября журналисты кремлевского пула.
Бронзовый памятник установили в сквере на Новопесчаной улице. Фидель в военной форме, куртке нараспашку и в традиционном берете стоит на каменной глыбе с надписью «CUBA». Авторами монумента являются скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый.
Фидель Кастро, лидер кубинской революции, председатель Совета министров Кубы (1959–2008), первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (1961–2011). Он умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Перед смертью политик, по словам его брата Рауля Кастро, просил не называть его именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь.