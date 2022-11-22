Сказочная мечта любого рыбака. 30-килограммовую золотую рыбку вытягивали из воды 25 минут

Одну из крупнейших в мире золотых рыбок поймал британец Энди Хакетт во Франции, в регионе Шампань. Об этом сообщили 21 ноября The Guardian и Daily Mail.
Рыба весит более 30 килограммов, это гибрид кожаного карпа и карпа кои, имеющих оранжевый окрас. У неё даже есть прозвище — Морковь. Необычную рыбу выпустили в озеро 20 лет назад для привлечения клиентов, но видели с тех пор редко. «Она очень неуловима», — отметил менеджер по рыболовству.
42-летний Энди Хакетт рассказал, что вытягивал рыбу из воды 25 минут, «качаясь из стороны в сторону, вверх и вниз вместе с ней». «Я знал, что Морковь живет в озере, но никогда не думал, что поймаю ее», — добавил он. Он сфотографировался с добычей, а потом отпустил её обратно в воду.