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    Сказочная мечта любого рыбака. 30-килограммовую золотую рыбку вытягивали из воды 25 минут

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    Одну из крупнейших в мире золотых рыбок поймал британец Энди Хакетт во Франции, в регионе Шампань. Об этом сообщили 21 ноября The Guardian и Daily Mail.

    Рыба весит более 30 килограммов, это гибрид кожаного карпа и карпа кои, имеющих оранжевый окрас. У неё даже есть прозвище — Морковь. Необычную рыбу выпустили в озеро 20 лет назад для привлечения клиентов, но видели с тех пор редко. «Она очень неуловима», — отметил менеджер по рыболовству.

    42-летний Энди Хакетт рассказал, что вытягивал рыбу из воды 25 минут, «качаясь из стороны в сторону, вверх и вниз вместе с ней». «Я знал, что Морковь живет в озере, но никогда не думал, что поймаю ее», — добавил он. Он сфотографировался с добычей, а потом отпустил её обратно в воду.

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