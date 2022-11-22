Мальчишки подрались, а досталось школе. В петербургскую прокуратуру с жалобой на волокиту пришел отец побитого

Не только дети добавляют учителям головной боли. В Выборгском районе Петербурга родитель пожаловался на школу в прокуратуру.
Несвоевременный ответ на обращение привел отца пятиклассника в такой гнев, что он написал в надзорное ведомство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 22 ноября.
Сотрудники выяснили, что в мае этого года у двух мальчиков произошел конфликт, закончившейся дракой. Один из них был повержен. Педагога в этот момент в рекреации не было.
Отец проигравшего потребовал от учебного заведения объяснений, но так и не дождался своевременной сатисфакции.
По результатам проверки в отношении виновного должностного лица школы был составлен административный протокол по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Сотрудника наказали предупреждением.