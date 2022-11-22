Под Гатчиной готовят к расширению до шести полос еще один участок Киевского шоссе

В Гатчинском районе Ленинградской области стартует реконструкция еще одного участка федеральной трассы Р-23 «Псков». Дорогу расширят с двух до шести полос и пустят в обход населенных пунктов.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на реконструкцию участка трассы Р-23 Петербург — Псков от Больших Колпанов до Никольского протяженностью 5,6 километра, сообщает 22 ноября пресс-служба дорожного управления. На подготовительном этапе подрядчик должен будет переложить инженерные коммуникации: газопроводы, линии связи и высоковольтные линии. Затем начнется реконструкция, в ходе которой часть дороги построят заново — в обход Лядино. Участок станет скоростным, проезжую часть расширят до 22,5 метра, сделают 5-метровую разделительную полосу и установят металлическое барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки. Весь участок будет освещен.