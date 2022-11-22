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    Под Гатчиной готовят к расширению до шести полос еще один участок Киевского шоссе

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В Гатчинском районе Ленинградской области стартует реконструкция еще одного участка федеральной трассы Р-23 «Псков». Дорогу расширят с двух до шести полос и пустят в обход населенных пунктов.

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на реконструкцию участка трассы Р-23 Петербург — Псков от Больших Колпанов до Никольского протяженностью 5,6 километра, сообщает 22 ноября пресс-служба дорожного управления. На подготовительном этапе подрядчик должен будет переложить инженерные коммуникации: газопроводы, линии связи и высоковольтные линии. Затем начнется реконструкция, в ходе которой часть дороги построят заново — в обход Лядино. Участок станет скоростным, проезжую часть расширят до 22,5 метра, сделают 5-метровую разделительную полосу и установят металлическое барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки. Весь участок будет освещен.

    На 59-м километре трассы построят транспортную развязку, чтобы обеспечить проезд к Никольскому и авиационно-спортивному клубу «Сиворицы». На 58-м километре будет возведен надземный пешеходный переход с деревянным арочным пролетным строением и лифтами для маломобильных граждан. На трассе смонтируют шумозащитные экраны и шумозащитное остекление, установят павильоны на остановках и сделают тротуары. Для очистки стоков дороги построят локальные очистные.

    Завершить реконструкцию планируют в сентябре 2027 года. В 2020 году на трассе закончили строительство и реконструкцию 23-километрового обхода Гатчины. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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