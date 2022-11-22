Структуры двух госведомств подали иски к российскому подразделению компании Dell

Аналитический центр Минпросвещения и IT-подразделение Минтранса обратились в суд с исками к российскому подразделению американской корпорации Dell. Внимание на это обратили 22 ноября «Ведомости», которые ссылаются на данные картотеки арбитражных дел. Это первые иски со стороны российских госструктур к американской корпорации после её ухода из России.
Так, в октябре с иском в Арбитражный суд столицы обратилось государственное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Предприятие, судя по описанию на сайте, специализируется на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли. Кроме того, является системным интегратором по созданию, проектированию и внедрению масштабных решений на транспорте.
Согласно информации из картотеки, ФГУП подало иск на 22,9 млн руб. к ООО «Делл» и «Айрус технологии». Последняя компания специализируется на оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Суд принял иск, заседание назначено на январь следующего года.
В ноябре к российскому юрлицу Dell в Арбитражный суд Москвы также подал иск ФГБУ «Аналитический центр Минпросвещения РФ». Иск также приняли к производству, предварительное заседание планируется в конце января. Информации об исковых требованиях к ответчику в материалах суда нет.
Напомним, в конце августа стало известно, что американская компания Dell полностью прекратила работу в России. После ухода Dell c отечественного рынка к её российскому юрлицу стали подавать иски бывшие партнёры компании, которые работали с продукцией разработчика в стране.