Структуры двух госведомств подали иски к российскому подразделению компании Dell

Аналитический центр Минпросвещения и IT-подразделение Минтранса обратились в суд с исками к российскому подразделению американской корпорации Dell. Внимание на это обратили 22 ноября «Ведомости», которые ссылаются на данные картотеки арбитражных дел. Это первые иски со стороны российских госструктур к американской корпорации после её ухода из России.



Так, в октябре с иском в Арбитражный суд столицы обратилось государственное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Предприятие, судя по описанию на сайте, специализируется на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли. Кроме того, является системным интегратором по созданию, проектированию и внедрению масштабных решений на транспорте.

