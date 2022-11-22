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    Животный запах. Россияне стали чаще покупать эротические духи

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    Россияне стали чаще выбирать духи с феромонами. Их продажи с января по сентябрь выросли почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий 22 ноября.

    Всего за первые девять месяцев 2022 года было куплено 1,6 миллиона флаконов духов с феромонами. Практически весь объем ароматов производят внутри России.

    «Из всех поступлений такого парфюма на российский рынок только 2,3 тысячи флаконов были ввезены из-за рубежа. А произведено внутри страны 2,4 миллиона упаковок, что составляет более 99% от общего числа поставок», — отметили в Центр развития перспективных технологий.

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