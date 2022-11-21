На Ставрополье погибли больше ста перелетных журавлей. Власти подозревают химикаты

Больше ста перелетных журавлей найдены погибшими в Ставропольском крае. Также обнаружены мертвые чайки и зайцы, сообщает 21 ноября Минприроды региона.
Мертвые животные найдены в охотничьих угодьях на территории Александровского, Новоселицкого, Петровского, Труновского, Изобильненского, Красногвардейского, Андроповского, Новоалександровского округов. Уточняется, что погибли 106 особей.
Результаты первых исследований, полученных от управления ветеринарии, показали, что в пробах обнаружен фосфид цинка — препарата, предназначенного для борьбы с грызунами.
Губернатор региона Владимир Владимиров поручил детально изучить, где, кто, на каких угодьях неправильно обращался с химикатами, в результате погибли перелетные птицы.