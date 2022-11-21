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    Комитет Думы одобрил введение курортного сбора в Петербурге

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    Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о включении Петербурга в эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде регионов России. Об этом 21 ноября пишет ТАСС.

    Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях предлагалось продлить до 2027 года. Однако правительство предложило продлить его только до 31 декабря 2024-го и распространить эксперимент на Петербург и федеральную территорию «Сириус».

    «Интерфакс» сообщает, что Дума планирует рассмотреть документ во втором и третьем чтении в ходе пленарного заседания 23 ноября.

    В середине июля вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что «вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается». Чиновник говорил, что этот вопрос требует серьёзной подготовки. При этом в Смольном отмечали, что размер сбора мог бы быть в пределах 3% от стоимости размещения. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, утверждал, что Петербург хочет получить право взимать туристический сбор. Но речь идет именно о праве, а не о моментальном введении.

    Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в Алтайском и Ставропольском крае в текущем году он составляет 50 рублей в сутки, в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи — 50 рублей, на территориях остальных муниципальных образований — 30 рублей.

    Средства от уплаты курортного сбора в 2018–2021 годах составили 1 млрд 559,6 млн рублей. В период с 1 января по 28 апреля 2022 года объем таких средств составил 200,6 млн рублей.

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