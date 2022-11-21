Комитет Думы одобрил введение курортного сбора в Петербурге

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о включении Петербурга в эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде регионов России. Об этом 21 ноября пишет ТАСС.
Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях предлагалось продлить до 2027 года. Однако правительство предложило продлить его только до 31 декабря 2024-го и распространить эксперимент на Петербург и федеральную территорию «Сириус».
«Интерфакс» сообщает, что Дума планирует рассмотреть документ во втором и третьем чтении в ходе пленарного заседания 23 ноября.
В середине июля вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что «вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается». Чиновник говорил, что этот вопрос требует серьёзной подготовки. При этом в Смольном отмечали, что размер сбора мог бы быть в пределах 3% от стоимости размещения. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, утверждал, что Петербург хочет получить право взимать туристический сбор. Но речь идет именно о праве, а не о моментальном введении.