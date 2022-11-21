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    На дорогах Петербурга выросли шестибалльные пробки

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    Шестибалльные пробки образовались вечером на дорогах Петербурга по данным на 19:06. Покраснел центр и магистрали, которые ведут из него в другие районы города. Об этом свидетельствуют карты «Яндекса».

    Фото: «Яндекс. Карты»
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    Проехать сейчас затруднительно по Литейному и Троицкому мостам. На последней переправе произошла авария на полосе движения в сторону Петроградского района. Затор также наблюдается на мосту Александра Невского.

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    «Тут в районе станции метро «Лесная» перекрыли на ремонт разом все проезды», — поделился читатель «Фонтанки». Судя по картам, движение перекрыли на Лесном проспекте в направлении 1-го Муринского, а также часть Большого Сампсониевского проспекта.

    Фото: «Яндекс. Карты»
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    Напомним, сегодня ночью в Петербурге местами прошёл небольшой снег, днём было без существенных осадков. На дорогах местами была гололедица.

    Фото: «Яндекс. Карты»
    Фото: «Яндекс. Карты»

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