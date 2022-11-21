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    ЦБ установил лимиты для банков и МФО по необеспеченным потребкредитам на фоне роста закредитованности россиян

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    Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу необеспеченных потребительских кредитов в I квартале 2023 года, говорится в сообщении регулятора от 21 ноября. Предполагается, что эта мера затронет не более 10% от объема выдачи таких займов.

    ЦБ ограничит рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на I квартал 2023 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам. Ограничения будут действовать в отношении потребкредитов, которые будут предоставлены и приобретены с 1 января по 31 марта 2023 года, а также в отношении потребкредитов с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен или увеличен в указанный период.

    Как сказано в сообщении регулятора, влияние данной меры на банки не будет однородным, поскольку у них разные доли необеспеченных потребкредитов. Ожидается, что ограничение затронет не более 10% от объема выдачи таких займов в целом по банковскому сектору.

    При принятии решения Банк России исходил из того, что необеспеченное потребительское кредитование в стране растет устойчиво высокими темпами. Так, в августе — октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%. В III квартале 2022 года доля необеспеченных потребкредитов, предоставленных банками заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПНД) более 80%, составила более 32% против 28% кварталом ранее. Доля аналогичных займов, выданных МФО, во II квартале 2022 года составила 41% против 38% в I квартале.

    По мнению регулятора, если закредитованность граждан продолжит расти, в условиях структурной перестройки экономики это может создавать дополнительные риски. Проблемы россиян с обслуживанием их займов могут приводить к сокращению спроса, а потери банков от списания «плохих» кредитов – к снижению их возможности кредитовать экономику.

    Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на положение пожилых людей и пенсионеров и поручил прекратить банкам «пить кровь из людей до гробовой доски». Он отметил, что банки «легко и с удовольствием» дают кредиты на небольшие суммы, но потом заемщики превращаются «в вечных должников».

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