ЦБ установил лимиты для банков и МФО по необеспеченным потребкредитам на фоне роста закредитованности россиян

Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу необеспеченных потребительских кредитов в I квартале 2023 года, говорится в сообщении регулятора от 21 ноября. Предполагается, что эта мера затронет не более 10% от объема выдачи таких займов.

ЦБ ограничит рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на I квартал 2023 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам. Ограничения будут действовать в отношении потребкредитов, которые будут предоставлены и приобретены с 1 января по 31 марта 2023 года, а также в отношении потребкредитов с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен или увеличен в указанный период.



Как сказано в сообщении регулятора, влияние данной меры на банки не будет однородным, поскольку у них разные доли необеспеченных потребкредитов. Ожидается, что ограничение затронет не более 10% от объема выдачи таких займов в целом по банковскому сектору. При принятии решения Банк России исходил из того, что необеспеченное потребительское кредитование в стране растет устойчиво высокими темпами. Так, в августе — октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%. В III квартале 2022 года доля необеспеченных потребкредитов, предоставленных банками заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПНД) более 80%, составила более 32% против 28% кварталом ранее. Доля аналогичных займов, выданных МФО, во II квартале 2022 года составила 41% против 38% в I квартале.