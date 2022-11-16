    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.31eur62.63

    «Это нужно прекратить». Путин рассказал, что банки пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски

    1977
    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обсудил процедуру досудебного банкротства. Глава государства обратил внимание на положение пожилых людей и пенсионеров и поручил прекратить банкам «пить кровь из людей до гробовой доски». Слова президента 16 ноября передает РБК.

    «Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <...>, но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал Владимир Путин.

    Такие люди должны попадать под процедуру досудебного банкротства, добавил президент.

    Также Владимир Путин на совещании согласился с предложением о распространении льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации и членов их семей. Инициативу предложил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РБК.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close