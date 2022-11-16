«Это нужно прекратить». Путин рассказал, что банки пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обсудил процедуру досудебного банкротства. Глава государства обратил внимание на положение пожилых людей и пенсионеров и поручил прекратить банкам «пить кровь из людей до гробовой доски». Слова президента 16 ноября передает РБК.
«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <...>, но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал Владимир Путин.
Такие люди должны попадать под процедуру досудебного банкротства, добавил президент.
Также Владимир Путин на совещании согласился с предложением о распространении льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации и членов их семей. Инициативу предложил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РБК.