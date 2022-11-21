Ночью разведут Тучков мост, а Кантемировский будут перекрывать всю рабочую неделю

В ночь с 21 на 22 ноября в Петербурге помимо переправ через Неву и Большую Неву для автомобилистов будут недоступны Тучков мост и Кантемировский мост. Последний будут перекрывать каждую ночь до выходных.

Тучков мост разведут с 2:00 до 4:55 22 ноября, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Мосты по Неве и Большой Неве будут разводить по графику. С 1:30 до 4:30 для проезда также будет недоступен Кантемировский мост: в связи с техническим работами его будут перекрывать в это время с 22 по 25 ноября.