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    Ночью разведут Тучков мост, а Кантемировский будут перекрывать всю рабочую неделю

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В ночь с 21 на 22 ноября в Петербурге помимо переправ через Неву и Большую Неву для автомобилистов будут недоступны Тучков мост и Кантемировский мост. Последний будут перекрывать каждую ночь до выходных.

    Тучков мост разведут с 2:00 до 4:55 22 ноября, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Мосты по Неве и Большой Неве будут разводить по графику. С 1:30 до 4:30 для проезда также будет недоступен Кантемировский мост: в связи с техническим работами его будут перекрывать в это время с 22 по 25 ноября.

    Напомним, что навигация на Неве, Большой и Малой Неве завершится 30 ноября. На рукавах Невы навигационный период закончился 15 ноября.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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