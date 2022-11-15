Период разводки мостов на рукавах Невы закончился, но на Кантемировском будут закрывать движение

В Петербурге 15 ноября завершился навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы. Таких моста три — Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский. Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится ещё две недели — до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
«За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — отмечается в сообщении.
В частности, на Кантемировском мосту в ближайшие дни будут перекрывать автомобильное движение из-за технических работ. Ограничения будут вводить по ночам 15–19 ноября с 01:30 до 04:30.
«В декабре планируются технологические разводки мостов по отдельному графику для подготовки переправ к зиме. Расписание таких разводок будет публиковаться отдельно», — предупреждает «Мостотрест».