    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    760мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.4eur62.16

    Период разводки мостов на рукавах Невы закончился, но на Кантемировском будут закрывать движение

    706
    обсудить
    Фото: mostotrest-spb.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге 15 ноября завершился навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы. Таких моста три — Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский. Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится ещё две недели — до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    «За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — отмечается в сообщении.

    В частности, на Кантемировском мосту в ближайшие дни будут перекрывать автомобильное движение из-за технических работ. Ограничения будут вводить по ночам 15–19 ноября с 01:30 до 04:30.

    «В декабре планируются технологические разводки мостов по отдельному графику для подготовки переправ к зиме. Расписание таких разводок будет публиковаться отдельно», — предупреждает «Мостотрест».

    Фото: mostotrest-spb.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close