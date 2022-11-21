Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующие поправки в законодательство внес 21 ноября президент РФ Владимир Путин.
Данный статус устанавливается для лиц, поступивших «в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции».
Также добровольцы смогут получить статус инвалида боевых действий, если стали инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Госдума соответствующий закон приняла 10 ноября. Как отмечал спикер Вячеслав Володин, теперь добровольцы и члены их семей будут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие.