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    Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

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    Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума 10 ноября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

    Авторами инициативы стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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