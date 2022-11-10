Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума 10 ноября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Авторами инициативы стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.