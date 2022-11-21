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    В Петербурге суд огласил приговоры по делу о хищении 266 тонн дизеля с Ленинградской военно-морской базы

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    Петродворцовый районный суд подвел черту под уголовным делом о присвоении и растрате в отношении сотрудников Ленинградской военно-морской базы. Как сообщает 21 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, военнослужащие получили условные сроки.

    По материалам дела, не позднее февраля 2020 года фигуранты договорились о хищении вверенного им дизельного топлива Л-0,2–62, которое хранилось на спасательном буксирном судне «Нина Соколова» и морском танкере (малом) «Сосьва» 668 ОСО ЛенВМБ. В накладные вносились ложные сведения, чтобы на складе копились излишки. В бухгалтерские документы о получении дизтоплива тоже вносились не те цифры. Таким образом, с 27 июля 2020 года по 22 марта 2021 года соучастники вывезли с базы почти 266 тонн топлива стоимостью более 9 млн рублей. Полученные от продажи деньги военнослужащие поделили. Фигуранты вину признали частично.

    Сергей Добкин, занимавший должность старшего инженера отделения подготовки судов обеспечения, получил 4 года условно. На тайском курорте Паттайя его ждут не дождутся апартаменты в престижном комплексе. Заведующий хранилищем Сергей Мельниченко также получил 4 года условно. Начальник отдела хранения горючего Роман Кудинов получил 2 года условно, старшие механики «Нины Соколовой» и «Сосьвы» получили 2 и 3 года условно. Также трое из перечисленных подсудимых оштрафованы на 100 и 200 тысяч рублей.

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