Петродворцовый районный суд подвел черту под уголовным делом о присвоении и растрате в отношении сотрудников Ленинградской военно-морской базы. Как сообщает 21 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, военнослужащие получили условные сроки.
По материалам дела, не позднее февраля 2020 года фигуранты договорились о хищении вверенного им дизельного топлива Л-0,2–62, которое хранилось на спасательном буксирном судне «Нина Соколова» и морском танкере (малом) «Сосьва» 668 ОСО ЛенВМБ. В накладные вносились ложные сведения, чтобы на складе копились излишки. В бухгалтерские документы о получении дизтоплива тоже вносились не те цифры. Таким образом, с 27 июля 2020 года по 22 марта 2021 года соучастники вывезли с базы почти 266 тонн топлива стоимостью более 9 млн рублей. Полученные от продажи деньги военнослужащие поделили. Фигуранты вину признали частично.
Сергей Добкин, занимавший должность старшего инженера отделения подготовки судов обеспечения, получил 4 года условно. На тайском курорте Паттайя его ждут не дождутся апартаменты в престижном комплексе. Заведующий хранилищем Сергей Мельниченко также получил 4 года условно. Начальник отдела хранения горючего Роман Кудинов получил 2 года условно, старшие механики «Нины Соколовой» и «Сосьвы» получили 2 и 3 года условно. Также трое из перечисленных подсудимых оштрафованы на 100 и 200 тысяч рублей.