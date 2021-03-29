Добкина Кронштадтский райсуд арестовала на два месяца, сообщили 29 марта в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Защита просила домашний арест, а не следственный изолятор.



По данным «Фонтанки», за несколько дней до задержания Сергей Добкин заказал коммерческой фирме услугу ускоренного оформления заграничного паспорта. Ему обещали выправить документ за 15 тысяч рублей в течение десяти дней.

У Добкина есть недвижимость за рубежом, выяснило военное следствие. По данным «Фонтанки», в 2015–2016 годах он приобрел апартаменты в престижном комплексе Seven Seas Condo на тайском курорте Паттайя. Стоимость сделки составила 76 тысяч долларов, или около 6 миллионов рублей.