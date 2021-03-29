Добкина Кронштадтский райсуд арестовала на два месяца, сообщили 29 марта в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Защита просила домашний арест, а не следственный изолятор.
По данным «Фонтанки», за несколько дней до задержания Сергей Добкин заказал коммерческой фирме услугу ускоренного оформления заграничного паспорта. Ему обещали выправить документ за 15 тысяч рублей в течение десяти дней.
У Добкина есть недвижимость за рубежом, выяснило военное следствие. По данным «Фонтанки», в 2015–2016 годах он приобрел апартаменты в престижном комплексе Seven Seas Condo на тайском курорте Паттайя. Стоимость сделки составила 76 тысяч долларов, или около 6 миллионов рублей.
Апарт-отель расположен в 350 метрах от знаменитого пляжа Джомтьен.
«Seven Seas — это уникальный тематический проект, состоящий из семи островов, соединенных между собой бассейнами-лагунами. Каждый остров имеет свое тематическое райское место: остров Пасхи, остров Мистери, Мадагаскар, Сейшельские острова, Багамы, Бора-Бора и Гавайи», — указано в описании.
Покупка апартаментов пришлась на конец 13-летней работы Добкина на посту начальника вспомогательного флота Ленинградской военно-морской базы. В запас он ушел в звании капитана 2-го ранга. Последняя его должность — старший инженер 668-го отряда судов обеспечения ЛенВМБ.
Добкин написал заявление за два дня до возбуждения уголовного дела о растрате, связанного с хищением не менее 130 тонн дизтоплива со склада горючего и танкера «Сосьва».