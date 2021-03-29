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Задержанный в Петербурге тыловик Минобороны сменил закордонное Семиморье на казенные апартаменты

По делу об особо крупном хищении топлива в Петербурге арестован офицер запаса

Кронштадтский суд Петербурга отправил в СИЗО 56-летнего капитана 2-го ранга запаса Сергея Добкина. Военная контрразведка считает его организатором хищений корабельного топлива в особо крупных размерах.

Добкина Кронштадтский райсуд арестовала на два месяца, сообщили 29 марта в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Защита просила домашний арест, а не следственный изолятор.

По данным «Фонтанки», за несколько дней до задержания Сергей Добкин заказал коммерческой фирме услугу ускоренного оформления заграничного паспорта. Ему обещали выправить документ за 15 тысяч рублей в течение десяти дней.

У Добкина есть недвижимость за рубежом, выяснило военное следствие. По данным «Фонтанки», в 2015–2016 годах он приобрел апартаменты в престижном комплексе Seven Seas Condo на тайском курорте Паттайя. Стоимость сделки составила 76 тысяч долларов, или около 6 миллионов рублей.

Фото: скриншот Seven Seas Condo Resort Developer Page
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Апарт-отель расположен в 350 метрах от знаменитого пляжа Джомтьен.

«Seven Seas — это уникальный тематический проект, состоящий из семи островов, соединенных между собой бассейнами-лагунами. Каждый остров имеет свое тематическое райское место: остров Пасхи, остров Мистери, Мадагаскар, Сейшельские острова, Багамы, Бора-Бора и Гавайи», — указано в описании.

Покупка апартаментов пришлась на конец 13-летней работы Добкина на посту начальника вспомогательного флота Ленинградской военно-морской базы. В запас он ушел в звании капитана 2-го ранга. Последняя его должность — старший инженер 668-го отряда судов обеспечения ЛенВМБ.

Добкин написал заявление за два дня до возбуждения уголовного дела о растрате, связанного с хищением не менее 130 тонн дизтоплива со склада горючего и танкера «Сосьва».

Фото: скриншот Seven Seas Condo Resort Developer Page
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
Давай по новой, Миша, всё непотребно
265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо..
Trurl
Как говорили в старину на Руси: "Каков царь, таков и псарь"...
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