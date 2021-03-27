Особо крупные сливы. Раскрыто хищение топлива с Ленинградской военно-морской базы

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, Добкина задержали после того, как 22-го числа сотрудники ЛенВМБ слили солярку из танкера «Сосьва» в бензовоз без опознавательных знаков. Немногим ранее три гражданских бензовоза были загружены военным топливом на складе горючего в Ломоносове.

Уголовное дело СКР возбудил по статье 160 УК «Растрата в особо крупном размере». Подозреваемым, кроме Добкина, значится завхранилищем горючего Сергей Мельниченко. На этой должности он работает десять лет. Мельниченко не задерживали.

По данным «Фонтанки», в схеме участвовали сотрудники 668 отряда судов обеспечения ЛенВМБ, к которому относится «Сосьва», и военного склада горючего в Ломоносове. Они завышали объемы потраченного на военные нужды дизтоплива, тем самым формируя излишки. Покупателей якобы искал сам Добкин. Следы похищенного терялись на Московском шоссе, где в промзонах были спрятаны кустарные автозаправки. Качеством горючего клиенты оставались довольны. Минобороны закупает топливо у производителей-гигантов. Следствие просит отправить Сергея Добкина в СИЗО, следует из картотеки ГАС «Правосудие». Первое заседание в Кронштадтском районном суде Петербурга состоялось в пятницу, 26 марта. Добкину продлили срок задержания на 72 часа и отложили рассмотрение до 29 марта по просьбе защиты. «Мы хотим предоставить дополнительные документы в пользу более мягкой меры пресечения», — уточнил «Фонтанке» адвокат Станислав Гороховатский. Сергею Добкину 56 лет. Капитан 2 ранга запаса. Кроме Горьковского военного училища тыла, он окончил Академию тыла, Академию госслужбы, Высшую школу экономики.