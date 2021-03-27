FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Особо крупные сливы. Раскрыто хищение топлива с Ленинградской военно-морской базы

С военных кораблей в Петербурге сливали топливо в промышленных масштабах

Тыловик Ленинградской военно-морской базы Сергей Добкин задержан в Петербурге. Его считают организатором схемы по выкачиванию дизельного топлива из кораблей ВМФ.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, Добкина задержали после того, как 22-го числа сотрудники ЛенВМБ слили солярку из танкера «Сосьва» в бензовоз без опознавательных знаков. Немногим ранее три гражданских бензовоза были загружены военным топливом на складе горючего в Ломоносове.

Уголовное дело СКР возбудил по статье 160 УК «Растрата в особо крупном размере». Подозреваемым, кроме Добкина, значится завхранилищем горючего Сергей Мельниченко. На этой должности он работает десять лет. Мельниченко не задерживали.

По данным «Фонтанки», в схеме участвовали сотрудники 668 отряда судов обеспечения ЛенВМБ, к которому относится «Сосьва», и военного склада горючего в Ломоносове. Они завышали объемы потраченного на военные нужды дизтоплива, тем самым формируя излишки. Покупателей якобы искал сам Добкин.

Следы похищенного терялись на Московском шоссе, где в промзонах были спрятаны кустарные автозаправки. Качеством горючего клиенты оставались довольны. Минобороны закупает топливо у производителей-гигантов.

Следствие просит отправить Сергея Добкина в СИЗО, следует из картотеки ГАС «Правосудие». Первое заседание в Кронштадтском районном суде Петербурга состоялось в пятницу, 26 марта. Добкину продлили срок задержания на 72 часа и отложили рассмотрение до 29 марта по просьбе защиты.

«Мы хотим предоставить дополнительные документы в пользу более мягкой меры пресечения», — уточнил «Фонтанке» адвокат Станислав Гороховатский.

Сергею Добкину 56 лет. Капитан 2 ранга запаса. Кроме Горьковского военного училища тыла, он окончил Академию тыла, Академию госслужбы, Высшую школу экономики.

23 марта, на следующий день после заправки неопознанного бензовоза с «Сосьвы», подозреваемый написал заявление об увольнении.

Формально карьера Добкина в Вооруженных силах шла по нисходящей. Последняя его должность — старший инженер отделения подготовки судов 668 отряда судов обеспечения ЛенВМБ. До 2018-го он был замначальника отряда, а до 2015-го в течение тринадцати лет возглавлял тыл вспомогательного флота ЛенВМБ.

Карьерное нисхождение не оказывало существенного влияния на материальное благополучие Сергея Добкина. На него и членов семьи зарегистрированы около тридцати объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, на Черном море и за рубежом — особняки, квартиры, земельные участки.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

W Bons
судя по количеству недвиги перец служил на совесть
Коля Мойкин
Не ворует в армии, только ленивый.
265048588
Ничего не меняется. Как воровали так и воруют.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний