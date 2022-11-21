«Ходячие мертвецы» дотопали до финала. Спустя 12 лет, Карл!

Сериал про группу людей, которые пытаются выжить во время зомби-апокалипсиса, создал кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля») на основе комикса «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

В ночь на 21 ноября телезрители посмотрели последний эпизод сериала «Ходячие мертвецы». Успешный проект канала AMC шел 11 сезонов, последний из которых стал самым длинным — 24 серии. Общее же число эпизодов достигло 177. И это не совсем конец.

В СМИ сдержанно оценили концовку грандиозного проекта. Например, автор Forbes признался, что почувствовал себя опустошенным и разочарованным, поскольку в финале шоу встретились все элементы, раздражавшие его на протяжении проекта, плюс он был слишком скомканным и очевидным, а финальный конфликт — плохо проработанным. Тем не менее в некоторые моменты сериал все же показывал все свое великолепие.

В 2018 году создатели сериала заявили, что «Ходячие мертвецы» уже стали целой вселенной и обижать ее фанатов не стоит, так что сюжет будет продолжаться еще лет 10, в том числе в разных спин-оффах. Например, с 2015 года выходит сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», с 2021 года — сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», также разрабатываются «Сказки о ходячих мертвецах» и «Остров мертвых».