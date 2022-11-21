«Мы просто вымрем под разговоры о перенаселении»: демографы — о том, почему человечество никогда не достигнет 10 миллиардов

Первые сообщения о появлении на свет восьмимиллиардного жителя планеты были опубликованы 15 ноября 2022 года Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Об этом написала пресс-служба ООН 15 ноября, ссылаясь на собственные подсчеты. Ученые прогнозируют, что население Земли достигнет отметки 9 миллиардов к 2037 году. В связи с этим мы решили разобраться — а не слишком ли это большая цифра для человечества и Земли в целом? Журналист MSK1.RU пообщался с известными российскими демографами: профессором кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александром Синельниковым и председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.

«У нас разрушен институт семьи»



Юрий Крупнов уверен, что на Земле нет и не будет проблемы перенаселения. Напротив, разговоры об этом даже вредны человечеству: уверен, что на Земле нет и не будет проблемы перенаселения. Напротив, разговоры об этом даже вредны человечеству: — В нашей вымирающей с 1992 года стране обсуждать то, что перенаселение — это катастрофа, и то, что оно совершит что-либо страшное с человечеством, — на мой взгляд, просто неадекватно. Мы прекрасно понимаем: у нас проблема в том, что молодежь не рожает, что доминирует полуторадетная семья.

«Фактически у нас разрушен институт семьи» Юрий Крупнов

Будущие мамы и папы, которым сегодня по 5–10 лет, скорее всего, вообще перейдут к однодетной семье, как, например, в Южной Корее, Италии и так далее.

Вбросы по поводу «Пределов роста» — я говорю о докладе «Римского клуба», который был опубликован полвека назад, о том, что якобы человечество растет, а ресурсы остаются неизменными, вот эта вся мальтузианская идеология, — это всё не имеет никакого отношения к реальности. За 60 лет человечество выросло на пять миллиардов: с трех до восьми. За последние 20 лет у нас появилось еще полтора миллиарда. На чем-то это сказалось? Количество людей, которые голодают в мире, остается примерно одинаковым последние 30 лет — это около миллиарда голодающих.

«И если на все факты посмотреть, становится очевидным, что проблемы перенаселения фактически нет» Юрий Крупнов

Более того, последний доклад ООН говорит о том, что к 2070 году у нас вообще остановится рост численности мирового населения и даже, скорее всего, будет снижаться.

«Поэтому никаких предпосылок для перенаселения и катастрофы просто нет. Физически нет» Юрий Крупнов

Это притом, что фактически людьми занято 7–10 % территории Земли с точки зрения полей, фабрик, городов.



Поэтому надо от этого уходить и не слушать все эти страшилки. А в нашей стране нужно, наоборот, идти к трех-четырехдетной семье, встречаясь в этом с так называемыми неразвитыми странами. Потому что у них через 20–40 лет будет то же самое, что и у нас — «чума малодетности».

Нам нужно уже сейчас, сегодня, очень быстро и срочно менять всю свою государственную политику. Она должна быть ориентирована на трех-четырехдетную семью. Чтобы таких семей стала половина. Нужно затачивать под это экономику и всё остальное. Иначе мы просто вымрем и исчезнем под разговоры о страшном перенаселении Земли, — считает Крупнов.

«До 10 миллиардов не дойдем никогда» Александр Синельников видит главную проблему, которая возникла в связи с довольно высокой рождаемостью, в другом — в массовой миграции населения из развивающихся стран:

— Этим летом ООН опубликовала демографический прогноз, согласно которому есть три варианта развития событий. Первый предполагает быстрое снижение рождаемости; второй — ее медленное снижение до некоторого уровня, который, хотя и считается средним по сравнению с двумя другими вариантами, но не обеспечивает даже простое замещение поколений; третий — сохранение относительного высокого уровня рождаемости в тех странах, где она высокая, и повышение рождаемости в тех странах, где она низкая. Последний вариант, честное слово, маловероятный.

«В первом случае население начнет уменьшаться с 2053 года. До 10 миллиардов не дойдем никогда» Александр Синельников

Причем в прогнозе не указано, когда остановится это уменьшение. Согласно среднему варианту, население мира тоже будет уменьшаться, но позже — с 2086 года. Кстати, если сравнить старый прогноз рождаемости ООН 1994 года с нынешней ситуацией, то средний вариант оказался наиболее правдоподобен. Согласно среднему варианту, убыль населения начнется позже, но тоже не ожидается, что эта убыль когда-либо остановится.

Во многих странах, в том числе и в России, население уменьшается уже сейчас. У нас число родившихся с 1992 года до настоящего времени значительно меньше числа умерших, а миграционный прирост компенсирует только часть естественной убыли.

«В общем, не надо беспокоиться. Рост населения мира скоро остановится сам собой» Александр Синельников

Я думаю, что это может произойти раньше, чем по сценариям ООН, потому что каждый следующий их прогноз предусматривает более быстрое снижение рождаемости, чем предыдущий. — Из-за чего происходит убыль населения? — Тут я высказываю свою личную точку зрения о том, что сам по себе этот феномен демографического взрыва... — Синельников отмечает, что профессиональные демографы стараются не употреблять этот термин, —...объяснялся тем, что в большей части мира, в тех странах, которые мы называем развивающимися, была действительно высокая рождаемость и высокая смертность, особенно детская. Родители понимали, что некоторые из детей могли умереть, и поэтому старались произвести на свет как можно больше потомков.

При этом основной причиной смерти были инфекционные заболевания. Затем появились антибиотики: сперва в Западной Европе, в США и в Советском Союзе. Потом они быстро распространились по всему миру, стали применяться в странах Азии, Африки, Латинской Америки, и там очень быстро снизилась смертность от этих заболеваний. Больше всего при этом снизилась детская смертность. Но уровень рождаемости еще долгое время оставался высоким: он стал намного превышать уровень смертности, и население стало быстро увеличиваться. Но со временем рождаемость тоже начала снижаться. Почему?

«Ускоренный рост населения создает большие проблемы для самого населения, а более всего — для семей» Александр Синельников

Особенно для семей, в которых не только рождается, но и выживает действительно много детей: 5–6 и больше. Если это крестьянские, причем не очень богатые, семьи, то они, например, не могут разделить между детьми свой земельный участок, дом, в котором живут, когда дети становятся взрослыми. Из-за этого многие взрослые дети — опять же речь идет о развивающихся странах, в основном азиатских и африканских — уходят из деревень в города.

Но и там далеко не все из них могут найти работу, и поэтому начинается их массовая миграция. Из Азии и Африки — в Западную Европу. Из государств Центральной Азии, таких как Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, — в Россию. Из стран Латинской Америки — в Соединенные Штаты. Миграция, особенно в Западной Европе, создает много проблем в плане отношений между мигрантами и местным населением.

Проблемы возникают из-за различия в менталитете, в образе жизни, в системе ценностей между коренным населением и мигрантами.

«В России проблемы не такие острые, потому что мигранты к нам едут главным образом из стран, которые входили в СССР и называются ближним зарубежьем» Александр Синельников

А в западноевропейские страны едут выходцы из их бывших колоний, которые такого единства со странами, которые прежде владели этими далекими от них во всех отношениях колониями, не составляли, это совсем другой случай. Но большая часть населения этих развивающихся стран никуда не уезжает — страны Западной Европы, США и Россия не могут принять всех желающих. Оставшиеся люди у себя дома сталкиваются с нехваткой жилья, рабочих мест, доходов, земельных участков. Поэтому молодые люди, которые сами выросли в многодетных семьях, сами создают семьи гораздо меньшего размера.

«Сейчас во многих развивающихся странах Африки и Азии рождаемость примерно такая же, как и в европейских странах, в США или в России» Александр Синельников

А если и выше, то ненамного. Рождаемость снижается во всем мире. Поэтому высокий вариант прогноза ООН по рождаемости совершенно нереальный. Уменьшение населения, в отличие от его роста, само собой не остановится. Потому что оно не создает понятных для самого населения проблем. Если б люди не узнавали из СМИ информацию о том, что их численность уменьшается, они никогда об этом и не узнали бы. Это для государства создает большие проблемы, потому что убыль населения ослабляет государство. Это несомненный факт. Поэтому не надо думать, что когда-нибудь рождаемость сама собой повысится до уровня, обеспечивающего хотя бы простое замещение поколения, хотя бы 1 к 1. Такое повышение может произойти только в результате активной, эффективной демографической политики. В России такая политика, направленная на повышение рождаемости, проводится, но, к сожалению, до сих пор она имела лишь частичный успех. — Ждать ли нам нехватки ресурсов на Земле? — Проблему перенаселения впервые сделал предметом широкого обсуждения английский ученый Томас Роберт Мальтус, который жил двести лет назад. Вот он как раз очень опасался перенаселения и призывал к снижению рождаемости. Но во времена Мальтуса население мира составляло меньше одного миллиарда. Сейчас уже 8 миллиардов, причем люди живут, несомненно, лучше, чем 200 лет назад.

Есть разные расчеты, выполненные многими экологами и экономистами, о том, какой должна быть оптимальная численность населения мира, и по многим из этих расчетов, оптимальная численность населения значительно меньше, чем нынешняя. Но дело в том, что такого рода расчеты учитывают какие-то нормы потребления на одного человека: нормы потребления продуктов питания, нормы потребления энергоносителей и много чего другого. А они всё время увеличиваются, потому что люди живут лучше и хотят жить лучше. Если говорить о питании, например, то это вопрос не только количества, но и качества, то же относится и к жилью.

«Одно дело, когда люди не хотят жить в тесноте, другое — когда даже в очень больших квартирах дети категорически отказываются жить с родителями» Александр Синельников

Потом возникает вопрос потребления энергоносителей на одного человека. Каждый ведь хочет иметь собственную машину. Сейчас у нас в России большинство семей их имеют. А в западных странах почти каждый взрослый член семьи имеет свои отдельный автомобиль. Когда население уменьшится до того оптимума, который высчитывают некоторые экономисты, то следующее поколение экономистов рассчитает другой оптимум, ещё меньший с учетом того, что у людей растут потребности и что люди хотят всё лучше и лучше, на более высоком уровне. Этому конца не будет.

Самое главное, что я хочу сказать: когда население растет, этот рост рано или поздно сталкивается с препятствиями, потому что создает для самого населения большие проблемы. Население реагирует на это снижением рождаемости либо массовой миграцией в другие страны с лучшими условиями жизни, либо и тем, и другим. А когда население уменьшается, оно само на себе неблагоприятных последствий от этого не чувствует.

«Убыль населения сама по себе не остановится, даже когда оно уменьшится до того оптимума, который высчитывают экологи и экономисты. Будет уменьшаться» Александр Синельников

— При каком количестве населения всё будет плохо на земном шаре? Не будет хватать воды, еды, энергоресурсов. Я думаю, что до такой численности само мировое население не дойдет, оно довольно скоро, через одно или два поколения, начнет сокращаться. И конец этому сокращению не наступит сам собой.

«Не надо бояться того, чего никогда не может быть» Александр Синельников