Новые «блинчики» на воде. Ищите такие в заливе и реках под Петербургом

У любителей природы есть несколько дней на поиски необычного блинчатого льда. Новые фотографии разнокалиберных «блинчиков» появились в петербургских соцсетях 21 ноября.
Округлые льдинки в воскресенье украсили прибрежную полосу в парке Монрепо в Выборге, сообщает «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». Такой лёд называется блинчатым, он образуется обычно на участках с сильным течением при смерзании ледяного сала, шуги, мелких льдин и всплывающего внутриводного льда.
Похожие «пельмешки» читатель «Фонтанки» заметил вчера на водопадах Ахинкоски около Рускеалы в Карелии.