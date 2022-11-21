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    Новые «блинчики» на воде. Ищите такие в заливе и реках под Петербургом

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    У любителей природы есть несколько дней на поиски необычного блинчатого льда. Новые фотографии разнокалиберных «блинчиков» появились в петербургских соцсетях 21 ноября.

    Округлые льдинки в воскресенье украсили прибрежную полосу в парке Монрепо в Выборге, сообщает «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». Такой лёд называется блинчатым, он образуется обычно на участках с сильным течением при смерзании ледяного сала, шуги, мелких льдин и всплывающего внутриводного льда.

    Похожие «пельмешки» читатель «Фонтанки» заметил вчера на водопадах Ахинкоски около Рускеалы в Карелии.

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