Мусоровоз в Приморском районе проиграл битву с контейнером. В полет его чуть не отправили строительные отходы

На улице Маршала Новикова мусоровоз не смог выполнить упражнение по подъему тяжестей рывком. Переднее шасси автомобиля оторвалось от земли как перед взлетом.
Фото неловкой ситуации 21 ноября прислали читатели «Фонтанки». По их словам, мусоровоз не смог совладать с контейнером и загрузить в кузов его содержимое. В итоге из-за разницы в весовой категории самому автомобилю пришлось оказаться в бесславном положении.
В Невском экологическом операторе подтвердили, что на улице Маршала Новикова, 41, ранее было зафиксировано скопление строительных отходов. По данным компании, именно этот перегруз привел к сложной ситуации.
«Фонтанка» подробно рассказывала, что в различных районах Петербурга контейнерные площадки завалены строительным мусором, который не входит в контур контракта НЭО с городом. Компании приходится его вывозить, хотя на самом деле у образователей этих отходов должны быть отдельные договоры на обращение с так называемым «строяком» — с тем же Невским экологическим оператором или другой специализированной компанией.