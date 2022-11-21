Мусоровоз в Приморском районе проиграл битву с контейнером. В полет его чуть не отправили строительные отходы

На улице Маршала Новикова мусоровоз не смог выполнить упражнение по подъему тяжестей рывком. Переднее шасси автомобиля оторвалось от земли как перед взлетом.



Фото неловкой ситуации 21 ноября прислали читатели «Фонтанки». По их словам, мусоровоз не смог совладать с контейнером и загрузить в кузов его содержимое. В итоге из-за разницы в весовой категории самому автомобилю пришлось оказаться в бесславном положении.

