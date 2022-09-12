Как о кирпичную стену. Регоператор Петербурга тонет в строительном мусоре

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Заваленные строительным мусором контейнерные площадки не новость для Петербурга, однако с нового года в городе появился единый региональный оператор. И слово «единый» явно вводит кого-то в заблуждение.



По данным «Фонтанки», количество обращений от Невского экологического оператора в адрес районных администраций по поводу кирпичей и бетонных блоков вперемешку с бытовыми отходами выросло в последние месяцы. То ли сезон ремонтов в самом разгаре, то ли строители свыклись с мыслью, что теперь в городе один игрок, который почистит за ними в любом случае.



В самом НЭО подтверждают проблему и особенно выделяют Невский район. Фото заваленных помоек приходится наблюдать каждый день в информационной системе регоператора, куда их отправляют водители мусоровозов, приехавшие к контейнеру.



Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Поделиться Поделиться







Невский экологический оператор заработал в Петербурге с начала года в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ключевое — с «твердыми коммунальными». Компания еще на стадии своего создания пыталась донести до будущих абонентов, да и до местных чиновников, что она и не должна и не будет вывозить ни битый кирпич, ни — условно — урановые стержни. ТКО в соответствии с договором между городом и НЭО — это в общем четыре категории: бытовые отходы, которые образуются людьми в процессе потребления (упаковка, пищевые отходы, бумага и т.п.); то же самое — но в исполнении юрлиц, которые заключают договоры с регоператором; собранное дворниками у дома — пыль, листья и т.п.; и, наконец, крупногабаритные отходы (КГО) — старый диван, стиральная машина и прочее, не влезающее в бак.



Последний раздел включает в себя то, что человек может вынести на помойку во время текущего ремонта. Проще говоря: к крупногабаритным отходам, которые НЭО вывезет без разговоров, относятся отходы от покраски, обои, старая проводка, линолеум, плитка, ламинат, паркет, штукатурка, грунтовка. Полный список ниже.



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Второй перечень — того, что ошибочно относят к полномочиям НЭО, — гораздо шире. Оператор стремится четко разделить текущий ремонт и капитальный, что на практике не всегда возможно. «Под текущим ремонтом понимается ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей, — пишет компания у себя на сайте. — Под капитальным ремонтом здания понимается ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей». Попробуй отличи поддержание от улучшения. Поэтому Невский экологический оператор в итоге просто сформировал свой список «запрещенки» — от оконных рам, черепицы и железобетонного лома до битого кирпича, цемента и бетонной смеси.



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Все это — по списку — благополучно выносят-таки на контейнерные площадки. Не на все и не везде. Но список регулярно заваленных помоек обновляется. По самому «капитально отремонтированному» Невскому району он, к примеру, выглядит вот так: Кибальчича, Бабушкина, Седова и другие улицы.



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На практике, когда водитель мусоровоза видит такое, он фиксирует наличие строительных отходов на контейнерной площадке, составляется соответствующий акт (все это в некотором смысле добрая воля НЭО, которые делает это, скорее, для того, чтобы иметь возможность проехать к баку в следующий раз). Дальше по телефону сообщают — или отправляют по почте акт — управляющей компании о том, что у нее во дворе некрасиво и надо бы кого-то вызывать с этим разобраться. Официальное письмо уходит в районную администрацию. Актуальную подборку адресов время от времени пересылают в аппарат курирующего вице-губернатора Валерия Пикалева. Но проблема не уходит, в Невском районе до 30% площадок — со «строяком», говорит НЭО.



Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Фото: предоставлено НЭО Поделиться Поделиться







Кирпичи не обязательно высятся ремонтным курганом, иногда их аккуратно складывают в сами контейнеры, которые для этого не предназначены. На самом деле это тоже запрещено: даже если строительный мусор уместился в бак, при погрузке такая неподъемная конструкция травмирует автомобили перевозчиков.



И в многочисленных интервью и на своем портале НЭО подчеркивает: «В рамках оказания коммунальной услуги обязанность регионального оператора вывозить строительный мусор не предусмотрена законодательством, так как он не относится ни к ТКО, ни к КГО. Крупный строительный мусор (строительный мусор от капитального ремонта) должен вывозиться по отдельному договору с региональным оператором или иной организацией, имеющей лицензию. Расходы на работу по вывозу такого вида отходов не покрываются тарифом регионального оператора. Цена по такому договору определяется отдельно». То есть либо доплачивайте НЭО по отдельному договору, либо ищите другого подрядчика. Формально это не проблема регоператора, но становится ею, когда машине не проехать к баку.



Собеседник в комитете по природопользованию подтвердил наличие трудностей — и особенно в Невском районе. Он это связывает с расположением и плотностью застройки. Из новостроек, где идут ремонты, удобно домчаться до периферии, которая при этом пока не покрыта сетью «человейников». «Там не приходится долго крутиться на «Газели» по узким дворам под взглядом тысяч соседей, — говорит он. — Приехал, аккуратно сдал назад, неаккуратно выкинул мешки — и ищи тебя».



Официально комитет говорит, что главная задача — сделать так, чтобы у каждой контейнерной площадки был хозяин и чтобы им была управляющая компания, если это возможно. Логика такая: даже если бы комитет выписывал административные протоколы (а «Фонтанка писала, что сейчас вообще мораторий на такие вещи), он бы не успел за каждым человеком с мешком цемента. Не говоря уже о том, что сам состав ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») довольно сложен; при желании прицепиться можно и к горожанину, который выкинул мусор не в своем дворе.



Сейчас контейнерные площадки по большей части расположены на территориях общего пользования и часто в правовом смысле подвешены в воздухе. Минимальный перечень услуг по содержанию домового имущества включает создание и содержание места накопления коммунальных отходов: вне зависимости от того, есть ли в общедомовом имуществе участок земли для этого. Так что сейчас в планах провести кампанию по закреплению уже существующих площадок за управляющими компаниями. Если, конечно, не возникнет ситуации, когда одной площадкой пользуются разные дома с разными ТСЖ — такое тоже случается в силу градостроительных особенностей и требований СанПИН; в таком случае за нее будет отвечать район. И претензии будут предъявлять уже не неуловимому водителю «Газели», а собственнику заваленной площадки.

