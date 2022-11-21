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    На Троицкой площади рядом с памятным знаком Троице-Петровскому собору реконструировали тротуар

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    На Троицкой площади завершаются работы по благоустройству тротуаров. Вместо поврежденной мелкой плитки там уложены гранитные плиты, что создает единую композицию с памятным знаком Троице-Петровскому собору.

    Реконструкция тротуаров на Троицкой площади началась летом этого года и сейчас подходит к завершению. Гранит уложен на тротуаре на всем протяжении, за исключением небольшого пятачка перед зданием ЛенНИИпроекта. В частности, плиты появились между зданиями и памятным знаком, посвященным утраченному Троице-Петровскому собору.

    Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге
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    Он был создан и открыт в 2020 году по инициативе Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге на основании исторических документов. Первую церковь Петербурга воссоздать на прежнем месте не представляется возможным, так как площадь уже застроена современными зданиями. Поэтому и было решено установить памятный знак, представляющий собой первоначальный облик храма, установленный на гранитном постаменте — точно на месте фундамента утраченной церкви.

    Реконструкция тротуаров на Троицкой площади и возле домика Петра I, которая проводится в этом году, — часть многолетней программы, которую финансируют структуры «Газпрома». Ранее гранитными стали панели на Литейном проспекте, Кирочной улице, улице Маяковского, Большой и Малой Морских, Мытнинской и Кронверкской набережных. Заказчиком работ выступает АНП «Объединение "Дормост"». В этом году гранит появился и на проспекте Обуховской Обороны между Садом имени 30-летия Октября и Смоляной улицей, где фонд завершает воссоздание Скорбященской церкви.

    Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

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