На Троицкой площади воссоздали первый храм Петербурга — в миниатюре, в виде бронзового памятника

Памятный знак на месте первой церкви Северной столицы — Троицко-Петровского собора — открыли на Троицкой площади в Петербурге в среду, 30 сентября. Миниатюрная бронзовая копия храма стоит на фрагменте Гром-камня, который служит постаментом памятника Петру I.



на фото: скульптор Павел Шевченко



фото предоставлено пресс-службой Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Памятный знак установили точно на месте фундамента утраченной церкви. Воссоздать его в полном объеме невозможно, т.к. площадь уже застроена более новыми зданиями — собор стоял на том месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Решено было ограничиться миниатюрной копией, которую выполнил известный петербургский скульптор Павел Шевченко.

Открывал памятник губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Александр Беглов отметил особую историческую роль Троице-Петровского собора. Именно здесь Петр I объявлял важные царские указы, в 1721 году принял титул императора, а Россия стала империей. У храма была непростая судьба — он много раз горел, перестраивался и в итоге был снесен в 1933 году, «Газпром» и администрация Петербурга очень много делают для сохранения исторической памяти и восстановления культурно-исторического наследия», — отметил, в свою очередь, Алексей Миллер. По его словам, с открытием этого памятного знака начинается подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого, которое будет отмечаться 9 июня 2022 года.





фото предоставлено пресс-службой Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге на фото: скульптор Павел Шевченко



фото предоставлено пресс-службой Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге на фото: председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер



фото предоставлено пресс-службой Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Кроме памятника была также открыта отреставрированная ограда Александровского сада, которая сильно пострадала от вандализма и ДТП автомобилистов. Металлическая решетка была изготовлена для украшения Суворовского наплавного моста через Неву, открытого в 1827 году. Когда в начале XX века вместо него был построен постоянный Троицкий мост, демонтированные со старого моста решетки и фонарные столбы заняли место у Александровского парка со стороны Троицкого моста и на Иоанновском мосту. В настоящее время отреставрированное ограждение установлено со стороны Троицкого моста у Каменноостровского проспекта и Троицкой площади.

Оба проекта реализованы Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге при поддержке «Газпрома».

Среди других проектов, которыми занимается фонд, — восстановление Скорбященской церкви на проспекте Обуховской Обороны, а также прорабатывает идеи переноса памятника Александру III на площадь Восстания и строительства колокольни Смольного собора. «Наш фонд инициировал воссоздание Борисоглебской церкви на Синопской набережной, готовит документацию для Совета по сохранению культурного наследия, где будет рассматриваться проект воссоздания колокольни Смольного монастыря, и многое другое», — говорит Филипп Грибанов, представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

