Эффект «Цербера»? Коронавирус растет сразу в 40 регионах России

Федеральный оперштаб отчитался об изменении тренда коронавируса — он снова перешел в рост. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.



Как сообщает оперштаб 21 ноября, в России за миунвшие сутки выписано в связи с выздоровлением 4 164 человека — на 6,3 % меньше, чем накануне. Выявлено 4 662 новых случая COVID-19, госпитализировано 448 человек, подтверждено 55 летальных исходов. Среди них — 451 заражение, 26 госпитализаций и 9 смертей в Петербурге.

