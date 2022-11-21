Эффект «Цербера»? Коронавирус растет сразу в 40 регионах России

Федеральный оперштаб отчитался об изменении тренда коронавируса — он снова перешел в рост. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.
Как сообщает оперштаб 21 ноября, в России за миунвшие сутки выписано в связи с выздоровлением 4 164 человека — на 6,3 % меньше, чем накануне. Выявлено 4 662 новых случая COVID-19, госпитализировано 448 человек, подтверждено 55 летальных исходов. Среди них — 451 заражение, 26 госпитализаций и 9 смертей в Петербурге.
В общем по стране за неделю заболеваемость выросла на 0,3 %. Госпитализации снизились на 6,3 %.
Как писала «Фонтанка», россияне уже начали знакомиться с новой версией омикрон-штамма — «Цербер». Она еще более заразна и быстрее распространяется.