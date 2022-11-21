    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    767мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur62.45

    COVID-19

    Эффект «Цербера»? Коронавирус растет сразу в 40 регионах России

    3415
    обсудить

    Федеральный оперштаб отчитался об изменении тренда коронавируса — он снова перешел в рост. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.

    Как сообщает оперштаб 21 ноября, в России за миунвшие сутки выписано в связи с выздоровлением 4 164 человека — на 6,3 % меньше, чем накануне. Выявлено 4 662 новых случая COVID-19, госпитализировано 448 человек, подтверждено 55 летальных исходов. Среди них — 451 заражение, 26 госпитализаций и 9 смертей в Петербурге.

    В общем по стране за неделю заболеваемость выросла на 0,3 %. Госпитализации снизились на 6,3 %.

    Как писала «Фонтанка», россияне уже начали знакомиться с новой версией омикрон-штамма — «Цербер». Она еще более заразна и быстрее распространяется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close