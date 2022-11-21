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    Боевые действия на Украине

    The New York Times назвала видео с расстрелом российских пленных ВСУ подлинным

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    Подлинность видео, на котором, как утверждается, запечатлена массовая расправа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными, подтвердило американское издание The New York Times. Об этом говорится в расследовании газеты, опубликованном 20 ноября.


    «Видео, <…> подлинность которых подтверждена The New York Times, предлагают редкий взгляд на один из многих ужасных моментов конфликта, но не показывают, как и почему были убиты российские солдаты», — говорится в публикации.

    Далее в публикации авторы приводят последовательный анализ кадров расправы. Как именно была подтверждена подлинность видеозаписей, NYT не уточняет.

    Доктор и медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар рассказала изданию, что военнопленные были убиты, вероятно, выстрелами в голову. «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми», — сказала она.

    Также Хаар добавила, что ранение или убийство солдата, сложившего оружие, является нарушением законов ведения вооруженного конфликта.

    В прошедшую пятницу Минобороны РФ прокомментировало видео казни росийских военнопленных в Макеевке. Ведомство заявляет, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных. Ведомство утверждает, что подобные случаи — «распространенная практика».

    Как пишет РИА Новости, Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучает видеозаписи с убитыми российскими военнопленными.

    Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военных, сдавшихся в плен. На первом бойцы выходят из здания и ложатся на землю. А на втором, снятом с воздуха, видно, что люди в военной форме лежат в крови. Говорилось, что ролики были сняты в Макеевке. Вероятно, речь идет о селе в Сватовском районе Луганской народной республики, которое находится под контролем Украины. Когда эти видеозаписи были сняты, неизвестно.

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