The New York Times назвала видео с расстрелом российских пленных ВСУ подлинным

Подлинность видео, на котором, как утверждается, запечатлена массовая расправа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными, подтвердило американское издание The New York Times. Об этом говорится в расследовании газеты, опубликованном 20 ноября.



«Видео, <…> подлинность которых подтверждена The New York Times, предлагают редкий взгляд на один из многих ужасных моментов конфликта, но не показывают, как и почему были убиты российские солдаты», — говорится в публикации.

Далее в публикации авторы приводят последовательный анализ кадров расправы. Как именно была подтверждена подлинность видеозаписей, NYT не уточняет.