«Известия»: В России планируют строить дома с терминалами для посадки беспилотников

Дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников могут начать активно строить в России. Об этом 21 ноября сообщает газета «Известия».
Соответствующее поручение предоставить в правительство РФ предложения по введению в эксплуатацию таких зданий подписано вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
По данным издания, беспилотники хотят использовать для доставки грузов к месту жительства россиян. Сейчас чиновники должны представить предложения по вводу в эксплуатацию таких зданий в трехлетней перспективе.
Минстрой РФ рассказал «Известиям», что для применения этой идеи должны появиться критерии размещения соответствующей инфраструктуры для беспилотных авиационных систем в домах.