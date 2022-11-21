«Известия»: В России планируют строить дома с терминалами для посадки беспилотников

Дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников могут начать активно строить в России. Об этом 21 ноября сообщает газета «Известия».

Соответствующее поручение предоставить в правительство РФ предложения по введению в эксплуатацию таких зданий подписано вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

По данным издания, беспилотники хотят использовать для доставки грузов к месту жительства россиян. Сейчас чиновники должны представить предложения по вводу в эксплуатацию таких зданий в трехлетней перспективе.