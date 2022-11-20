Хозяин мундиаля впервые проиграл стартовый матч турнира. Катар уступил Эквадору на ЧМ-2022

Таким образом впервые в истории сборная страны-хозяки чемпионата мира по футболу проиграла в стартовом матче. Отметим, что перед игрой британские СМИ сообщали, что катарцы подкупили сборную Эквадора, чтобы завершить матч победой.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Эквадора. Оба мяча забил Эннер Валенсия на 16 и 31 минутах.

Победой сборной Эквадора завершился матч-открытие чемпионата мира по футболу-2022 против хозяина турнира – национальной команды Катара. Встреча проходила 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Игра сопровождалась выкриками болельщиков о том, что они хотят пива - в Катаре такая опция недоступна.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Расписание на 21 ноября:

16:00 Англия — Иран

19:00 Сенегал — Нидерланды

22:00 США — Уэльс