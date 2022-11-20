На церемонии открытия ЧМ-2022 появился Забивака. Ранее символы российского мундиаля исключили из промороликов

Во время прохода по стадиону талисманов прошлых чемпионатов мира появился и талисман ЧМ-2018 в России — волк Забивака. Отметим, что ранее в многочисленных промокампаниях символы российского мундиаля игнорировались. Так было в ролике с презентацией официального мяча ЧМ-2022, где не показали мяч ЧМ-2018, и в ролике с презентацией самого турнира, где показали все талисманы мировых чемпионатов, кроме Забиваки.

В Катаре прошла официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу. Зрителям показали Забиваку и счастливого эмира.

На церемонии спел южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук, затем мотив продолжил катарский исполнитель Фахад Аль Кубаиси. Вместе они спели композицию Dreamers. В конце церемонии показали эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его окружение — они были очевидно счастливы. Эмир поприветствовал всех на своей земле.

Сразу после церемонии пройдет матч-открытие, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало в 19:00 по московскому времени. Подробнее о ЧМ-2022 в Катаре читайте в материале «Фонтанки».