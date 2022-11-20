Пожар в Москве тушат вертолетами. Площадь возгорания увеличивается

В Москве пожар на Комсомольской площади тушат три вертолета Ка-35 и пожарный поезд, передает пресс-служба МЧС РФ.



По данным СМИ, площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Сообщают также о расширении площади обрушения перекрытий — до 700 кв. м.

На месте работает передвижная лаборатория: она измеряет количество вредных веществ в воздухе.

Информация о пожаре на площади трех вокзалов поступила в МЧС около 15:00. Горит, по предварительной информации, цветочный склад. Данных о пострадавших нет, но передают о заблокированных внутри здания людях. Семерых человек удалось эвакуировать.