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    Жителям Ленобласти обещают вернуть газ до конца дня, все котельные работают

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    В Ленинградской области к часу дня 20 ноября к газу подключили 6 389 квартир и домов, передает пресс-служба администрации области. Все котельные подключены, работы продолжаются.

    «Предпринимаются все необходимые меры, чтобы восстановить газоснабжение всех потребителей до конца дня», — говорится в сообщении компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

    Специалисты просят местных жителей из частных газифицированных домов перекрыть краны на фасаде на вводе газопровода в дом и ждать сотрудников аварийной службы. Самостоятельно открывать краны до момента пуска газа запрещается.

    Сколько всего домов отключено, власти региона не говорят. К восстановительным работам привлечены специалисты из других районов Ленобласти, экстренное обучение проходят сотрудники администрации Всеволожска.

    Газ пустили по другим трубам.

    Газопровод рванул в 700 метрах от жилого дома № 11 по Деревенской улице в Бернгардовке. Труба диаметром 1,4 метра была под высоким давлением и качала газ по линии «Белоусово — Ленинград». Что именно стало причиной разрыва, неизвестно, начавшийся пожар охватил площадь в 2 000 квадратных метров леса. У места взрыва образовалась воронка глубиной 2,5 метра.

    В МЧС сообщали, что информация о пострадавших не поступала. Взрыв на газопроводе взял под свой контроль СК.

    © Фонтанка.Ру

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