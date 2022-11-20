Жителям Ленобласти обещают вернуть газ до конца дня, все котельные работают

В Ленинградской области к часу дня 20 ноября к газу подключили 6 389 квартир и домов, передает пресс-служба администрации области. Все котельные подключены, работы продолжаются.
«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы восстановить газоснабжение всех потребителей до конца дня», — говорится в сообщении компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Специалисты просят местных жителей из частных газифицированных домов перекрыть краны на фасаде на вводе газопровода в дом и ждать сотрудников аварийной службы. Самостоятельно открывать краны до момента пуска газа запрещается.
Сколько всего домов отключено, власти региона не говорят. К восстановительным работам привлечены специалисты из других районов Ленобласти, экстренное обучение проходят сотрудники администрации Всеволожска.
Газ пустили по другим трубам.