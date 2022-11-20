В Колпино шестилетний ребёнок сжёг пищевод бытовой химией

Девочку детсадовского возраста, отравившуюся бытовой химией, спасают в Детской городской больнице имени Филатова в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 ноября.

Шестилетняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне вечером. Медики диагностировали химический ожог пищевода и ротоглотки. Состояние девочки было тяжёлым, её поместили в реанимацию.

Скорая увезла её из девятиэтажки на Пролетарской улице. По предварительной информации, около шести часов вечера ребёнок хлебнул жидкость для посудомоечной машины, плохо ему стало в ближайшие часы.