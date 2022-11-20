Для подключения газа после пожара в Ленобласти вызвали подкрепление. Причина взрыва неизвестна

Больше 40 бригад работают над тем, чтобы подключить газ в жилых домах Всеволожского района. На помощь приехали специалисты из других районов.

Как пишет пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 20 ноября работы по подключению активно продолжаются, в район приехали специалисты из Приозерска и Выборга. Кроме того, даже сотрудники районной администрации выезжают на подключения — бригады проходят обучение на рабочем месте. Сколько всего домов осталось без газа, Дрозденко не сказал. Сначала будут подключать многоквартирные дома, школы и сады, потом частный сектор. Накануне сообщалось, что из-за взрыва остановили работу 13 котельных. Петербургская ТЭЦ перешла на резервный газопровод.