Для подключения газа после пожара в Ленобласти вызвали подкрепление. Причина взрыва неизвестна

Больше 40 бригад работают над тем, чтобы подключить газ в жилых домах Всеволожского района. На помощь приехали специалисты из других районов.
Как пишет пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 20 ноября работы по подключению активно продолжаются, в район приехали специалисты из Приозерска и Выборга. Кроме того, даже сотрудники районной администрации выезжают на подключения — бригады проходят обучение на рабочем месте. Сколько всего домов осталось без газа, Дрозденко не сказал. Сначала будут подключать многоквартирные дома, школы и сады, потом частный сектор. Накануне сообщалось, что из-за взрыва остановили работу 13 котельных. Петербургская ТЭЦ перешла на резервный газопровод.
О самом пожаре известно несколько фактов: газопровод рванул в 700 метрах от жилого дома № 11 по Деревенской улице в Бернгардовке. Труба диаметром 1,4 метра была под высоким давлением и качала газ по линии «Белоусово — Ленинград». Что именно стало причиной разрыва, неизвестно, начавшийся пожар охватил площадь в 2 000 квадратных метров леса. У места взрыва образовалась воронка глубиной 2,5 метра.
На место выезжали замглавы МВД, районные начальники, прокурор и глава СК Ленобласти, сотрудники ГИБДД и спецполк полиции в количестве 20 человек. От МЧС работали 54 сотрудника.