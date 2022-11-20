    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur62.45
    ТЕМА ДНЯ

    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    Для подключения газа после пожара в Ленобласти вызвали подкрепление. Причина взрыва неизвестна

    15306
    15 комментариев

    Больше 40 бригад работают над тем, чтобы подключить газ в жилых домах Всеволожского района. На помощь приехали специалисты из других районов.

    Как пишет пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 20 ноября работы по подключению активно продолжаются, в район приехали специалисты из Приозерска и Выборга. Кроме того, даже сотрудники районной администрации выезжают на подключения — бригады проходят обучение на рабочем месте. Сколько всего домов осталось без газа, Дрозденко не сказал. Сначала будут подключать многоквартирные дома, школы и сады, потом частный сектор. Накануне сообщалось, что из-за взрыва остановили работу 13 котельных. Петербургская ТЭЦ перешла на резервный газопровод.

    О самом пожаре известно несколько фактов: газопровод рванул в 700 метрах от жилого дома № 11 по Деревенской улице в Бернгардовке. Труба диаметром 1,4 метра была под высоким давлением и качала газ по линии «Белоусово — Ленинград». Что именно стало причиной разрыва, неизвестно, начавшийся пожар охватил площадь в 2 000 квадратных метров леса. У места взрыва образовалась воронка глубиной 2,5 метра.

    На место выезжали замглавы МВД, районные начальники, прокурор и глава СК Ленобласти, сотрудники ГИБДД и спецполк полиции в количестве 20 человек. От МЧС работали 54 сотрудника.

    О ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые заметили возгорание из самых разных мест. Фотографии и видео можно посмотреть тут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close