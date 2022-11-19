    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    768мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur62.45

    Агрессивный житель Петербурга выпроваживал медиков из квартиры топором и ножницами

    1394
    1 комментарий

    Петербуржец угрожал врачам, которые приехали к пожилому мужчине в тяжёлом состоянии. Своё недовольство их визитом буян демонстрировал за счёт оружия. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    О происшествии, которое имело место на улице Правды, 22, полицейским накануне рассказали медики. По словам фельдшера, агрессор нецензурно выражался, размахивал ножницами, ножом, топором и угрожал убийством. Своими действиями он отвлекал их от пациента.

    В тот же день буяна задержали по «горячим следам». Известно, что мужчине 39 лет, он не работает и живёт в той же квартире, что и больной. Его доставили в полицейский отдел.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close