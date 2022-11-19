Агрессивный житель Петербурга выпроваживал медиков из квартиры топором и ножницами

Петербуржец угрожал врачам, которые приехали к пожилому мужчине в тяжёлом состоянии. Своё недовольство их визитом буян демонстрировал за счёт оружия. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.



О происшествии, которое имело место на улице Правды, 22, полицейским накануне рассказали медики. По словам фельдшера, агрессор нецензурно выражался, размахивал ножницами, ножом, топором и угрожал убийством. Своими действиями он отвлекал их от пациента.