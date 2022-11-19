Во Внуково задержали мужчину, в котором видят угонщика машины у таксиста из Ленобласти

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в угоне «Тойоты Камри» у таксиста из Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.



Полицейские остановили 25-летнего безработного гражданина в вестибюле «Внуково» в минувший четверг. Сейчас он в ИВС.

Напомним, в июле в центре Петербурга таксисту попался чересчур самостоятельный пассажир. Доехав до Васильевского острова, последний высадил водителя. За помощью к правоохранителям пришёл 49-летний житель Ленобласти, который попросил отыскать машину стоимостью 2,5 млн рублей. Позже автомобиль нашли брошенным на улице Кораблестроителей.