В Петербурге ввели план «Перехват» после угона такси. За руль пересел пассажир

Чересчур самостоятельный пассажир попался таксисту в центре Петербурга. Доехав до Васильевского острова, он решил, что дальше справится сам, и высадил водителя.

Об угоне чёрной «Тойоты Камри» стоимостью 2,5 млн рублей в полицию сообщили накануне в половине второго ночи, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Отыскать машину просил 49-летний житель Ленобласти, для которого она является средством заработка.



Мужчина таксует. По его словам, субботней ночью он взял пассажира у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, пунктом назначения значилась Наличная. До Васильевского острова доехали без происшествий, однако у станции метро «Приморская» клиент решил, что таксист в машине лишний.

