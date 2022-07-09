В Петербурге ввели план «Перехват» после угона такси. За руль пересел пассажир

Чересчур самостоятельный пассажир попался таксисту в центре Петербурга. Доехав до Васильевского острова, он решил, что дальше справится сам, и высадил водителя.
Об угоне чёрной «Тойоты Камри» стоимостью 2,5 млн рублей в полицию сообщили накануне в половине второго ночи, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Отыскать машину просил 49-летний житель Ленобласти, для которого она является средством заработка.
Мужчина таксует. По его словам, субботней ночью он взял пассажира у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, пунктом назначения значилась Наличная. До Васильевского острова доехали без происшествий, однако у станции метро «Приморская» клиент решил, что таксист в машине лишний.
«Полицией был введен план «Перехват», в результате чего у дома 28 по улице Кораблестроителей автомобиль был обнаружен брошенным», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.
Последние метров шестьсот до пункта назначения пассажир, вероятно, прошёл пешком. Его личность установлена. Полицейские ищут 24-летнего жителя Петербурга, приехавшего из Чечни. Его уже ждёт уголовное дело по статье об угоне (166 УК).