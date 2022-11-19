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    В школе Петербурга появился разбойник. Он поджидал детей с ножом в туалете

    1996
    2 комментария

    Школа в Пушкинском районе Петербурга стала далеко не дружелюбным местом для учеников. Там стали чаще прежнего замечать юного разбойника с канцелярским ножом, который поджидает жертв в мужском туалете.

    Накануне в полицию уже обратилась 33-летняя женщина. По её словам, в учебном заведении на Промышленной улице, 12 неизвестный вымогал деньги у её 12-летнего сына. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    О похожем происшествии рассказал и 39-летний отец другого школьника. Ребёнок учится в том же классе, что и первый пострадавший мальчик.

    Предполагаемый преступник — 14-летний юноша. Известно, что у него полная семья, а на учёте в отделе по делам несовершеннолетних он не состоит.

    Возбуждено дело по второй части 162 статьи УК РФ («Разбой»).

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