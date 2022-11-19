    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur62.45

    На Университетской набережной заметили утку-арлекина. Эта птица вызывает недоумение у ученых

    4388
    2 комментария

    В Санкт-Петербурге у Университетской набережной заметили утку-арлекина. Фотографии птицы опубликовал 19 ноября кандидат биологических наук и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
    ПоделитьсяПоделиться

    За историю наблюдений за птицами — это первая утка-арлекин, прилетевшая в Петербург. Еще ее называют каменушка. «По имеющимся научным данным, в Европу — в Польшу — каменушка залетала лишь однажды, почти 40 лет назад. Ведь зимует утка-арлекин в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и Северной Америке», — объяснил Глазков.

    Эта птица уже шестой год живет в Петербурге. Утка-арлекин плотоядная. Она питается насекомыми, моллюсками и рыбой, за которой может нырять на глубину до 10 метров.

    «За шесть лет жизни в городе птица адаптировалась, и теперь настойчиво, вместе с другими утками, выпрашивает угощение в виде хлеба. Хотя хлеб не идеальный для уток корм, но самый доступный, и все же помогает им пережить зиму», — пишет блогер.

    Глазков добавил, что появление утки-арлекина до сих пор вызывает недоумение ученых. «Это загадка, которая, скорее всего, останется неразгаданной», — пишет он.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close