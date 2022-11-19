На Университетской набережной заметили утку-арлекина. Эта птица вызывает недоумение у ученых

В Санкт-Петербурге у Университетской набережной заметили утку-арлекина. Фотографии птицы опубликовал 19 ноября кандидат биологических наук и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

За историю наблюдений за птицами — это первая утка-арлекин, прилетевшая в Петербург. Еще ее называют каменушка. «По имеющимся научным данным, в Европу — в Польшу — каменушка залетала лишь однажды, почти 40 лет назад. Ведь зимует утка-арлекин в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и Северной Америке», — объяснил Глазков.

Эта птица уже шестой год живет в Петербурге. Утка-арлекин плотоядная. Она питается насекомыми, моллюсками и рыбой, за которой может нырять на глубину до 10 метров.



«За шесть лет жизни в городе птица адаптировалась, и теперь настойчиво, вместе с другими утками, выпрашивает угощение в виде хлеба. Хотя хлеб не идеальный для уток корм, но самый доступный, и все же помогает им пережить зиму», — пишет блогер.

Глазков добавил, что появление утки-арлекина до сих пор вызывает недоумение ученых. «Это загадка, которая, скорее всего, останется неразгаданной», — пишет он.

